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2021-02-01
Биткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона Маска
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул биткоин в Twitter, разместив в профиле своего аккаунта хештег первой криптовалюты.
Фото: mind.ua
О чем написал Маск
«Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно», — написал Маск отдельное сообщение.
Реакция биткоина
Сразу после сообщения Маска биткоин начал дорожать. В течение получаса после твита миллиардера курс цифровой монеты вырос более чем на 15%, до 37 тыс. Затем цена скорректировалась, на 13:10 она составляет $35,8 тыс., согласно данным coinmarketcap.com.
Напомним
За последние сутки многократный ростпоказал токен Dogecoin. Сегодня его цена поднималась до $0,087, достигнув нового исторического максимума. Вчера монета стоила дешевле $0,008.
Рост котировок за этот период составил более 1000%. На текущий момент актив торгуется на уровне в $0,047.