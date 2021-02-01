Биткоин за полчаса подорожал на $5 тысяч после твита Илона Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул биткоин в Twitter , разместив в профиле своего аккаунта хештег первой криптовалюты.

Фото: mind.ua

О чем написал Маск

«Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно», — написал Маск отдельное сообщение.

Реакция биткоина

Сразу после сообщения Маска биткоин начал дорожать. В течение получаса после твита миллиардера курс цифровой монеты вырос более чем на 15%, до 37 тыс. Затем цена скорректировалась, на 13:10 она составляет $35,8 тыс., согласно данным coinmarketcap.com.

Напомним

За последние сутки многократный ростпоказал токен Dogecoin. Сегодня его цена поднималась до $0,087, достигнув нового исторического максимума. Вчера монета стоила дешевле $0,008.

Рост котировок за этот период составил более 1000%. На текущий момент актив торгуется на уровне в $0,047.