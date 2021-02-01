Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах

Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, которая имеет корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. Об этом пишет zn.ua.

Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах
Фото: rbc.ua

Этому предшествовало принятие в декабре 2020 года Сенатом США закона о борьбе с отмыванием средств.

Что ожидает банки

Если банк откажется предоставить информацию или показания в суде или предупредит клиента о таких запросах — штраф. Злостным же нарушителям просто закроют корсчета в США, а деньги, которые будут находиться на них, арестуют, что автоматически сделает любой банк, даже самый серьезный, аутсайдером финансового мира.

Конечно, американская Фемида оставляет иностранным банкам право обжаловать требования о раскрытии информации в суде, но с неприятной оговоркой: нарушение банковской тайны не может быть единственной причиной для такого иска.

Запрашиваемая информация может касаться отчетов и записей, необходимых для оценки рисков отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества.

Банки США не просто должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, но и готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банках-контрагентах.

Технологически в Штатах тоже готовятся, обязав свое Казначейство создать новые стандарты для систем мониторинга транзакций и оценки рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалют, антиквариата и других ценностей, которые заменяют деньги.

Вишенка на торте — изменения, ужесточающие ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию или искажение финансовой информации, касающейся их активов, которые дороже миллиона долларов.

И, несмотря на какой-либо политический вес в родных пенатах, в случае осуждения американской Фемидой высокопоставленным иностранцам грозит штраф, тюремное заключение и конфискация. Сотрудничество со следствием приветствуется.

Банкам, например, вообще ничего не грозит, если они, придерживаясь всех правил и инструкций, будут сдавать с потрохами своих клиентов. А информаторы могут даже претендовать на 30% от возможной суммы взыскания, правда, без учета конфискации.

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