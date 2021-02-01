Лондонская фондовая биржа завершила сделку по поглощению Refinitiv. Стоимость сделки $27 миллиардов

Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила о завершении сделки на $27 млрд по покупке поставщика данных Refinitiv. Как сообщает Reuters, LSE становится крупным поставщиком финансовых данных и сможет конкурировать с Bloomberg.

Лондонская фондовая биржа завершила сделку по поглощению Refinitiv. Стоимость сделки $27 миллиардов
Фото: cliqfx.org

Цель поглощения

Рынок финансовой информации резко возрос с появлением компьютерной торговли, вызвав шквал поглощений. Основания — компании стремятся создать универсальные центры обслуживания клиентов и получить преимущество над традиционными конкурентами в предоставлении данных.

«Эта трансформационный соглашение объединяет два взаимодополняющих глобальных бизнеса, которые разделяют приверженность философии открытого доступа и работают в партнерстве с клиентами», — говорится в заявлении исполнительного директора LSE Group Дэвид Швиммер.

В рамках соглашения LSE также взяла на себя обязательства Refinitiv в размере $12,5 млрд.

В январе 2021 года Европейская комиссия, которая наблюдает за политикой конкуренции в 27 странах ЕС, заявила, что ее антимонопольное расследование выявило ряд опасений по поводу соглашения Refinitiv, но они будут устранены с помощью «средств правовой защиты».

К ним относят продажу Borsa Italiana на Лондонской фондовой бирже, которой управляет Миланская фондовая биржа и торговая платформа МТС. Общеевропейская биржа Euronext уже согласилась купить Borsa Italiana за 4,3 млрд евро ($5,2 млрд) при условии получения разрешения на поглощение Refinitiv.

Объем сделок M&A в мире превысил $1,1 трлн в 4-м квартале 2020 года.

Что будет с рынком M&A в 2021 году

В 2021 году эксперты ожидают повышения активности на этом рынке, хотя в прошлом году объемы сделок M&A на мировых рынках сократились на 5%.

«Оживление финансовых рынков, подкрепленное новостями о вакцине от covid-19 и завершении президентских выборов в США, создают фон для последующих сделок M&A, — отмечает аналитик по рынкам EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) JPMorgan Конор Хиллер.

Он подчеркивает, что будет очевидно, как сильные компании, бизнес-модели которых выиграли в результате пандемии, будут расти за счет слияний и поглощений, а также привлечения капитала. Другим нужна помощь для реструктуризации и рекапитализации.

«Думаю, тренд к увеличению числа IPO сохранится. В то же время активность на рынке M&A, которая начала расти в сентябре, очевидно восстановилась, и мы надеемся, сохранится в 2021 году», — добавляет со-руководитель подразделения рынков капитала Citigroup Маноло Фалько.

Среди факторов, которые будут поддерживать высокую активность в сфере M&A в 2021 году, эксперты отмечают:

  • низкую стоимость привлечения долгового финансирования;
  • государственные стимулы;
  • наличие привлекательных возможностей для покупки;
  • общее стремление компаний менять бизнес-модели в ответ на происходящие глобальные изменения.

Выгода для инвестбанков

Рост числа крупных сделок по слиянию и поглощению, а также бум в сфере IPO, привел к увеличению комиссионных ведущих мировых инвестбанков в 2020 году — до максимальных за 13 лет 87,5 млрд.

Впервые с 2010 года комиссионные, полученные инвестбанками за организацию размещений акций, были выше, чем за сделки M&A, пишет MarketWatch.

Это связано с резким скачком активности на рынке IPO в период первой волны пандемии коронавируса, а также рядом крупных размещений в конце 2020 года.

Лидером по сумме полученных комиссионных является JPMorgan Chase & Co. — в 2020 году он получил более $8 млрд. На долю инвестбанка пришлось 9,2% всего глобального пула — это максимум для него с 2004 года.

Комиссионные, полученные международными инвестбанками за организацию размещений акций китайских компаний, в 2020 году вплотную приблизились к максимуму, зафиксированному в 2010 году. Китайские компании в этом году привлекли рекордные $132,3 млрд в рамках первичного и вторичного размещения акций, что составляет около 38% общей суммы привлеченного акционерного капитала по всему миру, пишет Financial Times.

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