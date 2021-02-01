Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич

Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич

Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Об этом глава государства заявил в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.

"Никогда. Не у меня. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве - точно нет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ проводит следственные действия относительно незаконных собраний акционеров "Мотор Сичи"СБУ проводит следственные действия относительно незаконных собраний акционеров "Мотор Сичи"
Зеленский подписал закон о санкциях против китайских инвесторов Мотор СичЗеленский подписал закон о санкциях против китайских инвесторов Мотор Сич
Зеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривеньЗеленский рассказал, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривень
Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятияБогуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия
Акционеры Мотор Сич хотят предотвратить захват компании нелегитимным менеджментомАкционеры Мотор Сич хотят предотвратить захват компании нелегитимным менеджментом
США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"
Акционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятияАкционеры Мотор Сич требуют отменить арест акций предприятия
Зеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложенияЗеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложения
Зеленский подписал закон о госбюджете-2021Зеленский подписал закон о госбюджете-2021
Суд открыл дело о банкротстве Богдан МоторсСуд открыл дело о банкротстве Богдан Моторс
Последние новости
Подгружаем последние новости