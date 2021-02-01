Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич

Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Об этом глава государства заявил в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.



"Никогда. Не у меня. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве - точно нет", - подчеркнул Зеленский.



Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США , "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.



"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.



Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

