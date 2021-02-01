Убытки Укрэксимбанка за 2020 год составили 5,6 млрд грн

За декабрь банк увеличил убыток почти на 2 млрд грн.

Убытки Укрэксимбанка за 2020 год составили 5,6 млрд грн
Фото: gf.com.ua

Убытки государственного Укрэксимбанка за 2020 год составили 5,6 млрд грн.

Об этом председатель правления банка Евгений Мецгер сообщил в соцсети Facebook.

"Результат мной публично прогнозировался еще с весны и сейчас приобрел фактическое цифровое воплощение - "минус 5,6 млрд грн ". Сторонний наблюдатель, конечно, имеет полное право (и, несомненно, им воспользуется) акцентировать свое внимание и критику исключительно на отметке «минус». И, наверное, по своему будет прав. Но только те, кто полностью были "в процессе", понимают, что на самом деле стоит за этой цифрой", - говорится в сообщении.

Как пишет finclub.net, это наиболее убыточный банк в Украине, который по этому показателю был первым в антирейтинге НБУ по итогам января - ноября 2020 года, когда ущерб Укрэксимбанка составил 3,765 млрд грн.

То есть за декабрь Укрэксибанк увеличил убыток почти на 2 млрд грн.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабмин докапитализировал Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн для покрытия ожидаемых убытков.

В ноябе Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму $300 млн.

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