СБУ проводит следственные действия относительно незаконных собраний акционеров "Мотор Сичи"

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по уголовному производству о незаконных собраниях акционеров АО “Мотор Сич”.

Об этом информирует пресс-служба СБУ .

"Служба безопасности Украины сейчас проводит санкционированные судом оперативные следственные действия в городе Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров с целью документирования возможных противоправных действий представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанных с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, "которое имеет важное оборонное и народно-хозяйственное значение".

Следственные действия продолжаются.

Напомним, Украина ввела трехлетние санкции против китайской компании Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Собственник "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конца 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3.5 млрд долларов.