На третий аккумуляторный завод в Венгрии компания SK Innovation потратит $1 млрд

Слухи о планах южнокорейской компании SK Innovation построить в Венгрии ещё один завод по производству аккумуляторов сегодня нашли своё подтверждение. Японские СМИ со ссылкой на корейские источники сообщили, что на строительство третьего по счёту завода в Венгрии компании выделит 1,27 трлн вон ($1,14 млрд). В строй предприятие войдёт в 2024 году, что поможет вывести SK Innovation на третье место в мире по производству батарей.

На третий аккумуляторный завод в Венгрии компания SK Innovation потратит $1 млрд

Источник изображения: SK Innovation

Согласно планам SK Innovation, она собиралась к 2025 году выйти на третье место на рынке аккумуляторов для электромобилей. Новые инвестиции в строительство в Венгрии третьего завода (начало работ запланировано на 2022 год), дают компании шанс оказаться на заветном месте раньше на год или даже два. Сегодня SK Innovation находится на четвёртом месте, позади компании Panasonic, удерживая порядка 7 % рынка аккумуляторов. У Panasonic, соответственно, примерно 12 % рынка аккумуляторов для электромобилей.

На сегодняшний день совокупные возможности аккумуляторных заводов SK Innovation едва достигают 20 ГВт·ч в год. С учётом ввода в строй второго завода в США в штате Джорджия и после запуска в 2022 году второго завода в Венгрии и третьего венгерского завода в 2024 году совокупная мощность батарейного производства SK Innovation к 2025 году достигнет 125 ГВт·ч в год вместо прежних планов довести выпуск аккумуляторов до 100 ГВт·ч в год. С учётом консервативного подхода Panasonic к инвестициям в производство аккумуляторов, у корейской SK Innovation действительно появляется возможность отодвинуть японскую компанию с третьего на четвёртое место.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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