В Польше пенсионеры впервые получат "14-ю пенсию"

В Польше пенсионеры впервые получат так называемую "14-ю пенсию".

Об этом пишет “Польское радио”.

Как рассказал вице-министр семьи и социальной политики Станислав Швед, эти деньги будут выплачиваться всем тем пенсионерам, чьи доходы соответствуют определенным правительством критериям.

"Для тех, чья пенсия не превышает 2 900 злотых, это будет полная самая низкая пенсия", - пояснил он.

Для тех, чьи доходы превышают эту сумму, будет действовать механизм "злотый - за злотый", то есть на сколько доходы превышают сумму в 2 900 злотых, на столько будет меньшим размер "четырнадцатой пенсии".

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Пенсию в размере ниже или на уровне пределов монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.