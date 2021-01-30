НКРЭКУ уменьшила тарифы на распределение газа для 13 операторов

Максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м. в месяц.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в области электроэнергетики и коммунальных услуг, уменьшила тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщил сайт НКРЭКУ.

"НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно принятому решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м. в месяц без НДС.

Напомним, 18 января Кабинет Министров утвердил с 1 февраля до конца карантина или отопительного сезона 31 марта предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр.