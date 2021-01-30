Задолженность украинцев за коммуналку достигла 73 миллиардов гривень

В частности, задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд гривень.

Задолженность украинцев за коммуналку достигла 73 миллиардов гривень
Фото: Наш Репортер

Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2020 года составила 73 млрд гривень.

Такие сведения приводятся в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.

"К концу декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

По итогам декабря населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млрд грн.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление о мерах, направленные на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги (проект №4650).

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