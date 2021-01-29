НБУ ухудшил прогноз инфляции в первом квартале 2021 года

По прогнозам НБУ, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего - 8,4%, четвертого - 8,3%.

НБУ ухудшил прогноз инфляции в первом квартале 2021 года
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в январе-марте 2021 года. По оценкам регулятора, индекс потребительских цен по итогам этого периода составит 7,6%, тогда как в октябрьском прогнозе этот показатель закладывался на уровне 5,6%.

Об этом говорится в инфляционном отчете, обнародованном на сайте регулятора.

По прогнозам НБУ, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего - 8,4%, четвертого - 8,3%.

"Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хуже прошлогоднего урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, увеличатся производственные расходы бизнеса, в том числе на оплату труда", - говорится в отчете.

Напомним, 21 января Национальный банк объявил о решении сохранить учетную ставку на уровне 6%. Вместе с тем в НБУ заявили о готовности ее повышать, если инфляция будет слишком высокой.

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