Калиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м короче
"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает".
Один из крупнейших в Украине оптовых рынков - Калиновский в Черновцах - отменил тендер на закупку туалетной бумаги после того, как перемерили 60-метровый рулон, и он оказался более чем на 10 метров короче.
Об этом информирует пресс-служба электронной системы публичных закупок Prozorro.
"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает", - отметили в пресс-службе.
Как отмечается, коммунальное предприятие "Калиновский рынок" проводило закупку туалетной бумаги и салфеток. И чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросили у поставщиков предоставить образец продукции.
Впоследствии тендерный комитет выдал протокол об отклонении предложения участника.
"Туалетная бумага серая, длина бумажной ленты в соответствии с техническим заданием и предложением Участника = 60 м, фактическая длина ленты - 49,5 м, что не соответствует техническому заданию", - говорится в протоколе.
В Prozorro заметили, что на самом деле требование предоставлять образцы продукции является дискриминационным.
"Да и в законе нет оснований для отклонения участника, который предоставил некачественный образец товара. Поэтому коммунальное предприятие "Калиновский рынок" воспользовалось тем, что оно не является заказчиком в понимании закона. Но закупку это не спасло - вчера было отклонено предложение последнего участника аукциона", - отметили в Prozorro.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗа в связи с ситуацией в Беларуси.