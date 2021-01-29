Калиновский рынок отменил тендер на закупку туалетной бумаги: рулон оказался на 10 м короче

"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает".

Один из крупнейших в Украине оптовых рынков - Калиновский в Черновцах - отменил тендер на закупку туалетной бумаги после того, как перемерили 60-метровый рулон, и он оказался более чем на 10 метров короче.

Об этом информирует пресс-служба электронной системы публичных закупок Prozorro.

"На словах - 60-метровый рулон туалетной бумаги. А на деле даже до 50 метров не дотягивает", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, коммунальное предприятие "Калиновский рынок" проводило закупку туалетной бумаги и салфеток. И чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросили у поставщиков предоставить образец продукции.

Впоследствии тендерный комитет выдал протокол об отклонении предложения участника.

"Туалетная бумага серая, длина бумажной ленты в соответствии с техническим заданием и предложением Участника = 60 м, фактическая длина ленты - 49,5 м, что не соответствует техническому заданию", - говорится в протоколе.

В Prozorro заметили, что на самом деле требование предоставлять образцы продукции является дискриминационным.

"Да и в законе нет оснований для отклонения участника, который предоставил некачественный образец товара. Поэтому коммунальное предприятие "Калиновский рынок" воспользовалось тем, что оно не является заказчиком в понимании закона. Но закупку это не спасло - вчера было отклонено предложение последнего участника аукциона", - отметили в Prozorro.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗа в связи с ситуацией в Беларуси.