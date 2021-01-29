В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению смесей для кальянов на 15 млн грн

Продажа осуществлялась без документов о качестве и безопасности подакцизной продукции.

Сотрудники управления Государственной фискальной службы в Запорожской области совместно с работниками Бердянского пограничного отряда разоблачили подпольный цех по незаконному изготовлению смесей для кальянов.

Фото: Пресс-служба ГФС

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители установили, что для изготовления смесей злоумышленники использовали ароматизаторы с фруктовыми вкусами и табачное сырье неизвестного происхождения. Незаконно изготовленная подакцизная продукция предназначалась в дальнейшем для сбыта через мобильные приложения и торговые киоски на территории областного центра.

Продажа осуществлялась без документов о качестве и безопасности подакцизной продукции.

Во время осмотров в местах производства, хранения и сбыта табачной продукции правоохранители обнаружили различные табачные смеси для кальянов без марок акцизного налога Украины общим весом более 2500 кг.

Ориентировочная общая стоимость табачных смесей составляет около 15 млн гривен.

Напомним, ранее ГФС уличила государственное предприятие в уклонении от уплаты 157 млн гривен налогов.