Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД

Тарута заявил, что российский ВЭБ банкротит ИСД

Миноритарный совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса", народный депутат Сергей Тарута обвинил руководство роSSийского Внешэкономбанка в нарушении договоренностей по развитию компании и осуществлении планов по ее банкротству

По его словам, в 2000-2001 годах корпорация начала привлекать кредиты для стабилизации работы и развития предприятий, а в 2008 году договорилась с банками о реструктуризации.

"Но третий партнер (Виталий) Гайдук сказал, что я больше не хочу инвестировать в развитие, … поэтому я хочу продать свою долю… Ни у меня, ни у (Олега) Мкртчана (третий партнер, - Ред.) денег на это не было, так как всю прибыль мы инвестировали в развитие. Мы уже практически имели соглашение с "Евразом", что мы создаем совместную компанию и интегрируемся в "Евраз", но начался кризис, и они не смогли привлечь деньги и акцептировать своими акционерами", - описал С.Тарута ситуацию на тот момент.

По его словам, акционеры ИСД нашли другого партнера – роSSийский Внешэкономбанк, который приобрел одного из крупнейших кредиторов украинской промышленности – украинский Проминвестбанк.

"Мы договорились с ВЭБ, который мне и Мкртчану выдал кредит на выкуп у Гайдука его доли и на реинвестицию в компанию этого кредита", - сказал С.Тарута, уточнив, что ВЭБ соглашался участвовать в ИСД только с контрольным пакетом.

"Но тут нужно было проходить процедуру согласования с Антимонопольным комитетом, и тогда ВЭБ начал так структурировать это соглашение, чтобы их не было как собственников, а они были как кредиторы", – пояснил депутат.

По его словам, переговоры велись и с главой ВЭБ на тот момент Владимиром Дмитриевым и его первым заместителем Андреем Сапелиным, которые привлекли к сделке инвесткомпанию "Тройку Диалог".

"И она помогала структурировать так, чтобы там не было напрямую юридического названия "Внешэкономбанк". И поэтому появились там "Бастион" и еще две компании. Carbofer планировался, но не появился там", - пояснил совладелец.

С.Тарута уточнил, что до соглашения с ВЭБ он являлся председателем совета директоров ИСД, занимался стратегией развития корпорации, а после достижения соглашения стал миноритарным акционером и уже не влиял на процессы, а Мкртчан остался генеральным директором.

Тарута утверждает, что когда готовилось соглашение о продаже, то договаривались, что ВЭБ будет дальше инвестировать, так как ИСД уже приобрела предприятия в Польше, Венгрии, Пакистане и в Нигерии строила завод, и решит проблемы с железной рудой, в том числе за счет железорудных месторождений в РоSSии. Вместе с тем депутат признал, что документально подтвержденных договоренностей по инвестициям и развитию не было.

"РоSSияне скупили кредиторку. В том числе и компания Indumet (Indumet S.A., Люксембург, в хозсуде Донецкой области инициирует банкротство ИСД и добилось в хозсуде Луганской области производства по делу о банкротстве Алчевского КХЗ с претензиями в 10 млрд грн, - Ред.), которая создана и аффилирована с ВЭБ… И потом решила, что украинский акционер не нужен, и … через банкротство взять под контроль все активы", - заявил С.Тарута.

Он также обвинил ВЭБ в срыве привлечения индустриального инвестора.

С.Тарута напомнил, что СБУ открыло дело по факту захвата предприятия Алчевской группы ИСД.

"Indumet (Люксембург) и Margit Holding Ltd. (Кипр) – это аффилированные компании ВЭБа, который находится под санкциями, и это означает, что Indumet и Margit также находятся под санкциями, и если Украина будет правильно защищать свои права, ни Indumet, ни Margit не должны принимать участия в банкротстве. К тому же есть вопрос правовой коллизии: предприятия захвачены, и те же россияне банкротят", - подчеркнул С.Тарута.

ИСД была основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также Днепровский металлургический комбинат и меткомбинат ISD-Dunaferr. ISD-Huta Czestochowa находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием. Генеральный директор ИСД и бывший владелец роSSийского футбольного клуба "Кубань" А.Мкртчан признан московским судом в августе 2019 года виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами ВЭБа и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. рублей.

МинПром по материалам uaprom.info

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