Беларусь повысила тариф на транспортировку роSSийской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщило, что с 1 февраля 2021 года повысило тариф на транспортировку роSSийской нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории республики на 6,6%.



Министерство объяснило, что в прошлом году транзит нефти был существенно ниже запланированных объемов, что сказалось на выручке ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Также на бизнесе компании негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.



В августе 2020 года "Гомельтранснефть Дружба" предложил внепланово повысить тарифы, но Москва на это не согласилось, напомнили в МАРТ. Для компенсации недополученных доходов в целом за 2020 год "Гомельтранснефть Дружба" предложил повысить в 2021 году тарифы на транзит нефти на 24,5 %.



22 января источник "Интерфакса" сообщил, что антимонопольные ведомства двух стран договорились, что этот тариф будет повышен с 1 февраля на 6,7%. По его сведениям, Минск собирался его повысить на 24,5%, но в результате переговоров удалось договориться о мене значительном повышении.



О намерении повысить тариф белорусская сторона уведомила Москву в ноябре. Объясняя причины этого решения, в Минске называли недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РоSSии в связи с соглашением ОПЕК+, а также затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря.



