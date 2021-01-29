Хлеб в Украине подорожает на 20%

Цены на хлеб в Украине в ближайшее время могут вырасти на 10-15%. Из-за подорожания электроэнергии себестоимость продукции значительно увеличилась и производители не могут оставить прежние цены. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Хлеб в Украине подорожает на 20%: как изменится цена на разные сорта

О скачке цен украинцев предупредили еще перед новым годом. Существенное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15%. Это значит, что меньше чем на 20% повышать стоимость хлеба будет не выгодно. Рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 25%.

Хлеб в Украине подорожает на 20%: как изменится цена на разные сорта

Стоимость пшеницы на мировом рынке выросла в два раза. В Украине до начала уборочной 2020 цена пшеницы составляла 4000 грн за тонну, на данный момент ее стоимость уже приблизилась к 8000 грн за тонну. Кукуруза с января продается по 7 тыс. грн за тонну, пшеница – 7,5-8 тыс. грн за тонну.

По словам эксперта, в декабре Верховная Рада приняла закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которым снижается ставка на изделия из зерна с 20% до 14%. Но этот закон до сегодняшнего дня не подписан президентом, в связи с чем у производителей хлеба нет оснований не повышать цены.

Напомним, в Украине с 26 января подорожали вина. Самое дешевое шампанское можно будет купить не меньше чем за 109 грн.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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