На компенсации за отмену льготных тарифов на э/энергию выделили 1,4 млрд грн

На компенсации за отмену льготных тарифов на э/энергию выделили 1,4 млрд грн

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в приложение №3 закона "О Государственном бюджете на 2021 год" относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4672 за основу проголосовали 311 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 310 нардепов.

Кроме того, 310 депутатов поддержали предложение поручил спикеру Дмитрию Разумкову неотложно подписать закон.

Необходимость принятия проекта в пояснительной записке объясняется тем, что с 1 января 2021 года установлен единый тариф на электроэнергию и отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

"Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию", – отмечается в документе.

Законом предложено ввести новую бюджетную программу для выплаты компенсаций в связи с повышением тарифов на электрическую энергию для населения, которое использует электроэнергию для отопления, а также для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

На финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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