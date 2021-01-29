Днепровский меткомбинат получит нового владельца

Антимонопольный комитет 28 января согласовал покупку целостного имущественного комплекса Днепровского меткомбината в Каменском фирмой "Оптимал Трейд".

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Владельцем ДМК, который входит в корпорацию "ИСД", станет зарегистрированный в 2017 году металлотрейдер с доходом 17,3 млрд гривен в 2019 году, пишет "Интерфакс-Украина".

Бенефициаром "Оптимал Трейд" в ЕРДПОУ указан Олег Семенов из Херсона, который владеет компанией через кипрскую Nerselia Holding Ltd. "Бизнес.Цензор" указывает, что человек с такими же паспортными данными известен как бывший многолетний топ-менеджер в компаниях Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" был одним из крупнейших кредиторов ДМК, который находится в стадии санации (финансового оздоровления).

В 2019 году, когда было открыто дело о банкротстве комбината, "Оптимал Трейд" заявил требования к ДМК на сумму около 20,9 млрд гривен. Кроме того, в 2020 году акционеры "Донецкстали" переуступили этой фирме права требования еще на 8,2 млрд гривен задолженности ДМК.

Напомним, ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.