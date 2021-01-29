ArcelorMittal в очередной раз повысила стоимость горячекатаного рулона для стран ЕС

Европейское подразделение металлургической компании ArcelorMittal в Люксембурге в очередной раз повысило планку горячекатаного рулона (HRC) для стран ЕС , подняв цены на 20 евро за тонну до 750 евро за тонну на условиях франко-завод для оставшихся поставок во втором квартале.



Новое повышение цен произошло всего через 20 дней после повышения цен от 8 января. В результате пятого подряд увеличения цен с ноября прошлого года цены горячекатаного рулона в ArcelorMittal выросли на 200 евро на тонне.



Рост подкрепляется все еще устойчивым спросом со стороны автомобильной промышленности в северной Европе и сильными ценами в южной Европе на фоне недавнего снижения проникновения импорта, что усугубило дефицит предложения по всему континенту.



ArcelorMittal также увеличила предложение на горячеоцинкованный лист (HDG) на 30 евро за тонну до 880 евро за тонну. Цена на холоднокатаные рулоны остается на 10-20 евро за тонну ниже, чем на HDG, в зависимости от региона.



