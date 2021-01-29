IKEA в понедельник откроет первый магазин в Украине

Магазин "городского формата" расположен в ТРЦ Blockbuster Mall.

IKEA в понедельник откроет первый магазин в Украине

Шведская компания IKEA в понедельник, 1 февраля, откроет первый магазин в Украине, официально подтвердив информацию, которую 27 января первым сообщило профильное издание RAU. Он расположен в киевском ТРЦ Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры.

Это будет не стандартный гипермаркет на десятки тысяч квадратных метров, с которыми обычно ассоциируется IKEA, а более компактный магазин "городского формата" - на 5000 квадратов.

"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином ИКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, целью которой является стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", - говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, что в мае 2020 года IKEA запустила интернет-магазин в Украине с пунктами выдачи в нескольких киевских торговых центрах. Спрос на товары шведской компании оказался настолько большим, что компания в первые дни была вынуждена ограничить возможность оформлять новые заказы.

IKEA вышла на украинский рынок с третьей попытки. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году. Тогда она так и не смогла получить 70 га леса, поскольку киевская власть была против вырубки деревьев. Вторую попытку IKEA сделала в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но уже через год без объяснения причин объявила об уходе из Украины.

В 2013 году IKEA возглавила список международных брендов, которых больше всего не хватает украинским потребителям.

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