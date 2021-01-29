Апелляционный суд обязал застройщика снести незаконную многоэтажку в Киеве

Коробку семиэтажного "Дома на Волошина" уже почти достроили.

Апелляционный суд обязал застройщика снести незаконную многоэтажку в Киеве
Фото: Київська міська прокуратура

Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение первой инстанции о сносе незаконной семиэтажки на улице Августина Волошина (так называемый ЖК "Дом на Волошина") в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Земельный участок, где возвели многоэтажку, относится к землям усадебной застройки. Там нельзя строить более 4 этажей.

Из-за этого был подан иск в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества.

В октябре 2020-го суд принял решение в пользу истца, но застройщик с ним не согласился и подал апелляцию. Шестой апелляционный административный суд оставил апелляцию без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений.

Таким образом, решение Окружного административного суда города Киева о сносе самовольно построенного здания вступило в законную силу, осталось его выполнить.

Заказчиком и девелопером "Дома на Волошина" является обслуживающий кооператив "Инстрой Девелопмент".

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