Курс Dogecoin за день вырос на 250% и установил новый максимум

Криптовалюта Dogecoin (DOGE) 28 января установила новый исторический максимум стоимости. Об этом сообщает РБК.

Курс Dogecoin за день вырос на 250% и установил новый максимум
Фото: bits.media

Что происходило

Цена актива поднималась до $0,028 на Binance и других биржах, на максимуме показывая суточный рост на 260%. Затем курс токена снизился и на 18:45 по Киеву составлял $0,020. Новый рекорд также зафиксировал сервис coinmarketcap.com — $0,026.

На фоне роста цены DOGE произошла массовая ликвидация коротких позиций трейдеров. Те из них, которые играли на понижение курса криптовалюты, за последние сутки потеряли более $50 млн, согласно данным сервиса bybt.com.

После стремительного роста DOGE популярная в США площадка для трейдинга Robinhood приостановила торги активом.

Что предшествовало

Курс DOGE начал расти утром 28 января после того, как о монете написал пользователь Twitter WSB Chairman (380 тыс. подписчиков). Он спросил у подписчиков, держат ли они биткоин. Затем WSB Chairman отметил, что подписчики чаще всего говорят о токене Dogecoin, после чего последовал рост его котировок.

По данным информированных источников, пользователь WSB Chairman имеет косвенное отношение к ветке r/wallstreetbets на популярной площадке Reddit. Ее пользователи начали скупать акции компании GameStop, которые с конца ноября по 28 января поднимались с $16 до $450.

Биржи ликвидировали позиции пользователей, которые торговали криптовалютой с кредитным плечом. Причиной этого стали сильные колебания ее курса. За последние два дня тот сначала вырос более чем на 1000%, а затем упал вдвое за несколько часов.

Вслед за этим начался резкий рост курса токена. Сначала его цена поднялась до $0,015. После небольшой коррекции она продолжила подъем и в ночь на 29 января достигала $0,087 — нового исторического максимума. В целом котировки Dogecoin выросли более чем на 1000%.

После такого роста цена Dogecoin начала стремительно снижаться и падала до $0,04,05. За последние сутки его курс вырос на 350%.

Кстати

Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска. Именно о ней глава Tesla и SpaceX написал пост в твиттер-аккаунте, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. На фоне этого котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Его символом является мем «Doge» — фотография собаки породы Сиба-ину. Проект занимает 43-ю строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют с показателем в $646,6 млн.

Это не первый раз, когда миллиардер пишет о криптовалюте Dogecoin. Например, 20 июля, когда один из подписчиков Маска вспомнил взлом его аккаунта и спросил, когда ему вернут полагающиеся биткоины, глава SpaceX в шутку ответил, что продает только Doge. После этого Маск написал, что стандарт Dogecoin неизбежно будет установлен над мировой финансовой системой. Это привело к росту курса криптовалюты, которая в течение часа поднялась на 20%.

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