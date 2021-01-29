Глава крупнейшей инвесткомпании BlackRock назвал ключевую проблему биткоина

Биткоин имеет шансы стать средством сбережения, но пока он не зарекомендовал себя в этом качестве. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock, фонды которой управляют активами на $8,7 трлн, Ларри Финк, пишет РБК.

Глава крупнейшей инвесткомпании BlackRock назвал ключевую проблему биткоина
Фото: ft.com

В интервью Bloomberg он предположил, что со временем роль цифровой валюты возрастет, но не факт, что ключевое место займет именно BTC, а не какая-то еще криптовалюта.

Что происходит с рынком цифровых активов

Главная проблема рынка цифровых активов — его незначительный размер, добавил Финк. Из-за этого на цену биткоина могут влиять сделки крупных игроков. Чтобы криптовалюта действительно показала хорошие результаты, необходимо разрастание рынка. Тогда у инвесторов появится возможность вкладывать капитал в больших объемах, не провоцируя значительный рост котировок, как это происходит сейчас, уверен глава компании.

Предыстория

21 января стало известно, что BlackRock заинтересовалась криптовалютой. Она уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что два ее фонда рассматривают возможность торговли фьючерсами на биткоин.

В 2018 году глава BlackRock Ларри Финк сообщил в интервью Bloomberg TV, что клиенты его компании не интересуются криптовалютами. Однако затем некоторые высокопоставленные представители BlackRock начали демонстрировать все большую открытость биткоину.

В частности, в декабре 2020 года инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер отметил очевидный спрос на биткоин и даже сказал, что эта криптовалюта «надолго станет частью инвестиционных портфелей».

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