В течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиарда

В 2020 году поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составили 4,323 8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В течение 2020 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили более 4,3 миллиарда
Фото: val.ua

Источники средств

Продажа активов

Банки получили через электронные аукционы, которые проходят по открытой и прозрачной процедурой, 4016,6 млрд грн.

Такого объема поступлений от продажи удалось достичь несмотря на то, что значительная часть активов, в том числе наиболее ликвидных из них, были проданы в предыдущие годы. К тому же во многих неплатежеспособных банках, переданных в управление Фонда, процедура ликвидации уже завершена.

По состоянию на 1 января 2021 года Фонд осуществляет ликвидацию 46 банков.

В период введенного в Украине общенационального карантина продажи активов не прекращались и проходили с соблюдением всех его требований.

По итогам 2020 года были проведены 1144 успешных аукционов.

Погашение кредитов

В 2020 году неплатежеспособные банков получили от заемщиков этих банков 285,8 млрд грн.

Аренда имущества

Еще одним источником поступления средств в 2020 году стала сдача в аренду имущества банков — поступило 21,4 млрд грн.

Какие банки получили больше всего средств

Больше всего от реализации активов в 2020 году получили:

  • Дельта Банк — 971,2 млн грн;
  • банк «Надра» — 780,4 млн грн;
  • ВТБ Банк — 561,9 млн грн;
  • VAB Банк — 380,9 млн грн;
  • банк «Финансы и кредит» — 321,5 млн грн.

Справочно

Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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