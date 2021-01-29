Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка сына Януковича

ВБР окончательно стал историей.

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка сына Януковича
Фото: domnaydem.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию Всеукраинского банка развития, который принадлежал старшему сыну Виктора Януковича.

На сайте Фонда сообщается, что 27 января были поданы документы на окончательное закрытие банка как юридического лица.

Выплаты гарантированных сумм прекращены. С момента банкротства клиенты банка получили 35,1 млн гривен.

Всеукраинский банк развития работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных банков. За время пребывания президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз, но после его побега в ВБР возникли проблемы.

В связи с применением Советом Евросоюза санкций к единственному акционеру ПАО "ВБР" - Александру Януковичу, в частности, о замораживании активов, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка Нацбанк в сентябре 2014 года принял решение о зачислении банка в категорию проблемных. ВБР предоставил несколько планов улучшения показателей деятельности банка. Однако они не предусматривали мер по приведению деятельности в соответствие с требованиями законодательства, говорится в сообщении.

21 декабря 2014 года Национальный банк закрыл ВБР и впоследствии отправил его на ликвидацию.

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