В цену сделки по Укргазбанку могли заложить расходы на допрезервы по кредитам — эксперт

Дисконт по сделке между Международной финансовой корпорацией и Укргазбанком оценочно составил около 50% за миноритарный пакет в 20%. Вероятно, это связано с необходимостью формирования резервов. Такую точку зрения в комментарии «Минфину» высказала старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова.

Фото: Анастасия Туюкова/magazine.nv.ua

Напомним: Международная финкорпорация (МФК, IFC), входящая в структуру Всемирного банка, 25 января 2020 года подписала договор по кредитованию Укргазбанка на 30 млн евро. Этим документом IFC предоставляется право конвертировать кредит в 20% акций банка.

«Минфин» детально анализировал данную сделку. «В целом у Укргазбанка нет явной необходимости в докапитализации. По состоянию на конец 2020 года норматив достаточности капитала составлял 14%, что выше минимального уровня. Однако в кредитном портфеле банка около четверти составляют кредиты сектору электроэнергетики, где в сегменте «зеленой энергии» наблюдается кризис, связанный с несбалансированными тарифами.

Возможно, дисконт отражает необходимость дополнительных резервов по кредитам. Также у банка высокая доля инвестиций в правительственные долговые бумаги (30% активов на конец ноября), что обычно не очень нравится иностранным инвесторам", — прокомментировала сделку Туюкова.

Она считает, что Кабмину не было смысла затягивать сделку с IFC. Поскольку цена Укргазбанка не выросла бы в ближайшие 1 года.

«Мультипликатор к капиталу банка зависит от наличия перспективной бизнес — модели и прибыльности учреждения. Если банк генерирует возврат на капитал (ROE) более 25?30% и его бизнес модель отличается устойчивостью и технологичностью, он может рассчитывать на мультипликатор выше 1,5х. К сожалению, большинство украинских банков имеют более скромные показатели прибыльности. Если показатель ROE ниже, чем стоимость акционерного капитала, оценочно 15?20% для украинских банков, то оценка стоимости такого банка инвесторами ниже номинального собственного капитала», — объяснила Анастасия Туюкова.