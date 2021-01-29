В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%

В декабре 2020 года Япония экспортировала 2,559 млн. тонн стальной продукции. Сокращение объёмов в годовом соотношении составило 7,4%, но по сравнению с ноябрём показатели улучшились на 5%, говорится в материалах японской федерации сталепроизводителей.



На экспорт металлопродукции из обычных сталей пришлось 1,631 млн. тонн, что на 9% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, но на 4,3% больше относительно ноября 2020 года.



Ключевыми направлениями для поставок продукции металлургических предприятий Японии выступили Таиланд, Китай , Южная Корея, Тайвань и США .



За январь-декабрь стальной экспорт из Японии сократился на 4,9% до 32,137 млн. тонн. С начала финансового года (апрель-декабрь 2020) объёмы снизились на 12,8% до 22,832 млн. тонн.