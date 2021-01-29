Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку

Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, объявляет цены на февраль. Согласно решению металлургической компании, для внутреннего рынка горяче- и холоднокатаный прокат из 304-й стали становится дороже на NT$6500 за тонну, из 430-й - на NT$4000 за тонну. Надбавка для 316L оставлена без изменений.



Экспортные цены Yusco увеличены на US$200 за тонну для металлопроката из 304-й стали и на US$160-200 за тонну - из 430-й. Рост надбавки для 316L составил US$30 за тонну.



Решение о повышении цен в Yusco объясняют значительным увеличением затрат на импортное сырьё и собственное производство.

