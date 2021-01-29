Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку

Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку

Yieh United Steel Corp. (Yusco), ведущий производитель нержавеющей стали Тайваня, объявляет цены на февраль. Согласно решению металлургической компании, для внутреннего рынка горяче- и холоднокатаный прокат из 304-й стали становится дороже на NT$6500 за тонну, из 430-й - на NT$4000 за тонну. Надбавка для 316L оставлена без изменений.

Экспортные цены Yusco увеличены на US$200 за тонну для металлопроката из 304-й стали и на US$160-200 за тонну - из 430-й. Рост надбавки для 316L составил US$30 за тонну.

Решение о повышении цен в Yusco объясняют значительным увеличением затрат на импортное сырьё и собственное производство.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
В Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении ценВ Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении цен
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Тарифы на доставку газа: 14 облгазов пересмотрят ценыТарифы на доставку газа: 14 облгазов пересмотрят цены
Поставщики газа начали обнародовать цены на февраль, согласно решению правительстваПоставщики газа начали обнародовать цены на февраль, согласно решению правительства
Цены на золото выросли благодаря слабому долларуЦены на золото выросли благодаря слабому доллару
"Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ за январь для производителей тепла"Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ за январь для производителей тепла
Тариф на газ будет дешевле рыночной цены - "Нафтогаз"Тариф на газ будет дешевле рыночной цены - "Нафтогаз"
"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен"Нафтогаз" оценил экономию населения от снижения цены на газ в 4-5 млрд гривен
Производители проката повысили цены в большинстве регионов мираПроизводители проката повысили цены в большинстве регионов мира
В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)
Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%
В Украине выросли цены на вино отечественного производителяВ Украине выросли цены на вино отечественного производителя
Последние новости
Подгружаем последние новости