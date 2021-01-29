ЭТМ отгрузил в Латвию электрооборудование для железнодорожного транспорта

Завод "Электротяжмаш" отгрузил латвийской компании Sia Baltic Loco Group электрооборудование для железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Эта продукция — оригинальная разработка конструкторов "Электротяжмаша", предназначенная для тепловозов с передачей переменно-постоянного тока и пассажирских вагонов повышенной комфортности.



Группа компаний Baltic Loco Group работает в сегменте транспортного машиностроения и железнодорожной техники, специализируется на проектах железнодорожного транспорта.



Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. ГП "Завод "Электротяжмаш" поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.

