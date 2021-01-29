Тарифы на доставку газа: 14 облгазов пересмотрят цены

Недавно утвержденные облгазами тарифы на распределение газа на 2021 будут пересмотрены. Этим вопросом займется Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

В Украине пересмотрят тарифы на доставку газа: цены изменятся у 14 облгазов

Если с тарифами на голубое топливо все понятно, то стоимость доставки газа вызывает некоторые вопросы. В частности, 14 облгазов имеют еще пересмотреть свои тарифы. Сереж них - «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Коростышевгаз», «Лубныгаз», «Мелитопольгаз», «Николаевгаз», «Полтавагаз», «Тернопольгаз», «Тысменицагаз», «Уманьгаз», « Харьковгаз »,« Черновцыгаз »и« Газовик ».

НКРЭКП предлагает в первую очередь снизить тариф на распределение газа предприятиям «Газовик» (-29,8%), «Лубныгаз» (-26,9%), «Тысменицагаз» (-24,5%), «Черновцыгаз» (-22 6%). Именно в этих облгазов высокие тарифы - от 2,76 грн до 3,06 грн за доставку 1 кубометра в месяц (с НДС). Им предлагают снизить цены до 1,99 грн - 2,15 грн за доставку 1 кубометра в месяц (с НДС).

Таким образом, в среднем тарифы на распределение газа у тех облгазов, которые завышали цены, должны снизить на 15%. С января НКРЭКП подняла цены для 42 облгазов. На сегодняшний день дороже всего платят клиенты ООО «Газовик» - 3,06 грн за кубометр в месяц, а меньше всего - 37 коп за кубометр в месяц - клиенты АО «Киевгаз».

Что касается непосредственно стоимости газа, то к концу марта его цена не должна превышать 6,99 грн за кубометр. Самый дешевый газ пока предлагает "Нафтогаз" - по 6,88 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, какие цены на газ установили все другие газсбыты на февраль 2021 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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