Еще девять финкомпаний отказались от лицензий. Добровольно

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии у восьми финансовых учреждений и одного юридического лица, не являющегося финансовым учреждением, но имеющим право предоставлять финансовые услуги. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Еще девять финкомпаний отказались от лицензий. Добровольно
Фото: kurs.com.ua

Основание — их собственные заявления.

Какие лицензии и у кого отозваны

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 22 января 2021 года:

Отозвать все имеющиеся лицензии у:

  • ООО «Кредитные инновации» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в т. ч. на условиях финансового кредита, предоставление гарантий;
  • ЧО «Ломбард» Балканика «- одну лицензию на предоставление средств взаймы, в т. ч. на условиях финансового кредита;
  • ООО «Астра Лизинг» — одну лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кроме того, регулятор сообщил, что финучреждение ООО «Кредитные инновации» и компания ООО «Астра Лизинг» не предоставляли свою отчетность в Национальный банк.

Активы ЧО «Ломбард «Балканика» были равны по состоянию на 1 октября 2020 года 1,44 млн грн, или 0,03% от объема рынка ломбардов.

Отозвать лицензию на предоставление гарантий у:

  • ООО «ФК «Арбо Финанс»;
  • ООО «Арес Капитал»;
  • ООО «ФК «Вива Капитал»;
  • ООО «ФК «Гроув»;
  • ООО «ФК «Тотал Финанс»;
  • ООО «ФК «Укрфинанс Групп».

Отметим, что эти финкомпании продолжают свою работу и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность в этой сфере и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому компании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.

Ранее

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финкомпаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов.

Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года.

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