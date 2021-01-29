На Сумщине СБУ разоблачила дельцов, которые почти год воровали нефть из государственного нефтепровода

Фото: https://ssu.gov.ua/

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц из Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

"Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной недалеко «нефтебазе». После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти на около 20 млн гривень.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы во время очередного вреза. У них изъято 20 тонн похищенной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Производство начато по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

Напомним, должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины расхищали военное имущество по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.