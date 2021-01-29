Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

В прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты.

Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
Производство на заводе 'Санта Бремор'
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Украина в рамках зоны свободной торговли с ЕС полностью "закрыла" 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции, тогда как годом ранее их было 12.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ЕС .

В отличие от 2019 года, в прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты, однако квота на беспошлинный экспорт яиц была полностью использована, тогда как в 2019 году - на 80%.

"В 2020 году экспорт украинского масла упал на 38% по сравнению с 2019 годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020-м составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 в 2019-м). Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт", - прокомментировала такие результаты аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин на сайте ассоциации.

Украина также вновь полностью использовала экспортные квоты на мед, сахар, крупы и муку, крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, мясо птицы, обработанную продукцию из зерновых.

Напомним, начиная с января 2021 года, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
В Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении ценВ Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении цен
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в КитайАвстралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай
В Японии экспорт стали упал на 5%В Японии экспорт стали упал на 5%
Украина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - МинэкономикиУкраина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - Минэкономики
В 2020 году Украина увеличила потребление сталиВ 2020 году Украина увеличила потребление стали
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofAУкраина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA
Украина увеличила отбор газа из хранилищ до восьмилетнего максимума
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины упал на 36,6%Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины упал на 36,6%
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНРУкраина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
Последние новости
Подгружаем последние новости