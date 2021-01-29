Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

В прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты.

Украина в рамках зоны свободной торговли с ЕС полностью "закрыла" 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции, тогда как годом ранее их было 12.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ЕС .

В отличие от 2019 года, в прошлом году поставки сливочного масла и пшеницы в ЕС из Украины оказались меньше беспошлинной квоты, однако квота на беспошлинный экспорт яиц была полностью использована, тогда как в 2019 году - на 80%.

"В 2020 году экспорт украинского масла упал на 38% по сравнению с 2019 годом, а в страны ЕС стал вообще мизерным (экспортная выручка в 2020-м составила $0,4 млн по сравнению с $7,2 в 2019-м). Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украине в 1000 раз превысил экспорт", - прокомментировала такие результаты аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин на сайте ассоциации.

Украина также вновь полностью использовала экспортные квоты на мед, сахар, крупы и муку, крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, мясо птицы, обработанную продукцию из зерновых.

Напомним, начиная с января 2021 года, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.