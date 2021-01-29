АМКУ выиграл апелляцию против British American Tobacco о штрафе на 80 млн гривен

26 января Северный апелляционный суд не удовлетворил жалобу ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" на решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции в размере 80 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"ВАТ не согласна с этим очередным необоснованным решением и произвольными обвинениями в нарушении законодательства. Суд не исследовал должным образом все доказательства по делу, не дал надлежащей правовой оценки фактам и нормам применимого законодательства", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что "Бритиш Американ Тобакко Украина" работает в стране более 27 лет, стабильно входит в ТОП-10 налогоплательщиков и всегда действовала в полном соответствии с законодательством Украины.

"Такие решения подрывают любые планы инвестиций в экономику Украины и наносят необоснованный вред нашей репутации надежного корпоративного гражданина. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность обращения в международный арбитраж", - заявили в компании.

Напомним, в декабре компании Philip Morris International (PMI) подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины. Истцы считают несправедливым решение АМКУ относительно штрафа в размере 431 млн гривен.

В конце 2016 года АМКУ признал, что компания "ТЕДИС Украина" с 2013-го и до сентября 2015-го злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения. "ТЕДИС" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева , 9 февраля 2018 года - Киевский апелляционный хозяйственный суд, а 26 ноября 2020 года - Северный апелляционный суд.