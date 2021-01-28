Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов

Фонд национального благосостояния Норвегии, чей объем составляет около $1 трлн, получил по итогам 2020 года $122,7 млрд прибыли. Об этом сообщает Reuters.

Фото: muzeydeneg.ru

Этот произошло второй раз за 22-летнюю историю Фонда, который управляется Центробанком страны.

Факторы доходности

«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток в 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», — заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.

Результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple , Amazon, Microsoft и Tesla.

«Технологические компании имели высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», — отметил гендиректор Фонда Николай Танген.

Что известно о Фонде

Фонд национального благосостояния Норвегии считается одним из крупнейших суверенных фондов в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.

Официально Фонд называется Государственный пенсионный фонд. Название изменили в 2006 году, до этого он назывался Нефтяной фонд Норвегии. Это название распространено до сих пор. Правительство Норвегии вкладывало все сверхдоходы от продажи нефти в этот фонд, основанный в 1990-х годах. Средства этого фонда предназначены для финансирования общего благосостояния Норвегии после того, как в стране иссякнут запасы нефти.

В марте 2016 года правительство впервые за 20 лет сняло деньги со счетов нефтяного фонда, поскольку доходы от нефти сократились из-за падения цен. В сентябре 2017 года фонд впервые достиг объема в $1 трлн.

Что такое суверенные фонды

Суверенные фонды всегда создаются и финансируются государством. Финансовые ресурсы суверенного фонда могут быть непосредственно встроены в бюджетную систему государства. Владельцами суверенных фондов обычно выступают центральное правительство или администрации регионов. Они могут обладать средствами фонда непосредственно или через долю в управляющей компании.

Основными целями суверенного фонда являются мобилизация и аккумуляция его активов. Только увеличивая свою ресурсную базу, суверенный фонд сможет реализовать возложенные на него государством задачи по финансированию общественно значимых проектов.

По назначению суверенные фонды бывают:

стабилизационные, которые предусматривают использование средств фонда в периоды кризиса;

сберегательные, занимающиеся перераспределением поступлений в пользу будущих поколений;

инвестиционные;

фонды стратегического развития, деятельность которых направлена на стимулирование отраслей национальной экономики, формирования источников «длинных денег» и компенсацию нестабильности бюджетных доходов.

Суверенные фонды могут также выполнять функции институтов развития (Суверенный фонд Франции или Суверенный фонд Казахстана).

По оценке Sovereign Wealth Fund Institute, существует 81 суверенный фонд в 51 стране (из них 31 — «нефтяные»).

Большую часть из них составляют ресурсные фонды: на них приходится 61% всех мировых активов суверенных фондов. Среди нересурсных фондов особо выделяются китайские, которые управляют 22% мировых активов суверенных фондов и имеют 72% всех активов нересурсных фондов.

Активы суверенных фондов благосостояния составляют примерно 75% мировых активов в сумме более $5,8 трлн, где по объему активов заметно лидирует суверенный фонд Норвегии.

Активы самых крупных суверенных фондов благосостояния, начало 2020 года, $

Суверенный фонд Сумма активов Государственный пенсионный фонд Норвегии глобальный 1,099 Китайская инвестиционная корпорация 941 Управление инвестиций в Абу-Даби 697 Орган по инвестициям в Кувейт 592 Денежный орган Гонконга 509 GIC Private Ltd, Сингапур 440 Национальный совет фонда социальной защиты Китая 438 AFE Investment Company, Китай 418 Temasek Holdings, Сингапур 375 Катарский инвестиционный орган 328 Всего 5,837

Ключевым шагом развития фондов стало принятие ими принципов Сантьяго 2008 года, а также создание Международного форума суверенных фондов богатства. Кроме того, важным достижением было создание в декабря 2017 года рабочей группы под названием «Единый фонд благосостояния планеты» с помощью шести ведущих суверенных фондов, которые в целом управляют около $3 трлн.

На Международном форуме суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Лондоне 23 апреля 2020 года были определены ориентиры по исследованию перспектив долгосрочных владельцев активов и их реакции на кризис, вызванный пандемией covid-19.