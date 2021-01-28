Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов
Фонд национального благосостояния Норвегии, чей объем составляет около $1 трлн, получил по итогам 2020 года $122,7 млрд прибыли. Об этом
Этот произошло второй раз за 22-летнюю историю Фонда, который управляется Центробанком страны.
Факторы доходности
«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток в 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», — заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.
Результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple, Amazon, Microsoft и Tesla.
«Технологические компании имели высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», — отметил гендиректор Фонда Николай Танген.
Что известно о Фонде
Фонд национального благосостояния Норвегии считается одним из крупнейших суверенных фондов в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.
Официально Фонд называется Государственный пенсионный фонд. Название изменили в 2006 году, до этого он назывался Нефтяной фонд Норвегии. Это название распространено до сих пор. Правительство Норвегии вкладывало все сверхдоходы от продажи нефти в этот фонд, основанный в 1990-х годах. Средства этого фонда предназначены для финансирования общего благосостояния Норвегии после того, как в стране иссякнут запасы нефти.
В марте 2016 года правительство впервые за 20 лет сняло деньги со счетов нефтяного фонда, поскольку доходы от нефти сократились из-за падения цен. В сентябре 2017 года фонд впервые достиг объема в $1 трлн.
Что такое суверенные фонды
Суверенные фонды всегда создаются и финансируются государством. Финансовые ресурсы суверенного фонда могут быть непосредственно встроены в бюджетную систему государства. Владельцами суверенных фондов обычно выступают центральное правительство или администрации регионов. Они могут обладать средствами фонда непосредственно или через долю в управляющей компании.
Основными целями суверенного фонда являются мобилизация и аккумуляция его активов. Только увеличивая свою ресурсную базу, суверенный фонд сможет реализовать возложенные на него государством задачи по финансированию общественно значимых проектов.
По назначению суверенные фонды бывают:
- стабилизационные, которые предусматривают использование средств фонда в периоды кризиса;
- сберегательные, занимающиеся перераспределением поступлений в пользу будущих поколений;
- инвестиционные;
- фонды стратегического развития, деятельность которых направлена на стимулирование отраслей национальной экономики, формирования источников «длинных денег» и компенсацию нестабильности бюджетных доходов.
Суверенные фонды могут также выполнять функции институтов развития (Суверенный фонд Франции или Суверенный фонд Казахстана).
По оценке Sovereign Wealth Fund Institute, существует 81 суверенный фонд в 51 стране (из них 31 — «нефтяные»).
Большую часть из них составляют ресурсные фонды: на них приходится 61% всех мировых активов суверенных фондов. Среди нересурсных фондов особо выделяются китайские, которые управляют 22% мировых активов суверенных фондов и имеют 72% всех активов нересурсных фондов.
Активы суверенных фондов благосостояния составляют примерно 75% мировых активов в сумме более $5,8 трлн, где по объему активов заметно лидирует суверенный фонд Норвегии.
Активы самых крупных суверенных фондов благосостояния, начало 2020 года, $
|Суверенный фонд
|Сумма активов
|Государственный пенсионный фонд Норвегии глобальный
|1,099
|Китайская инвестиционная корпорация
|941
|Управление инвестиций в Абу-Даби
|697
|Орган по инвестициям в Кувейт
|592
|Денежный орган Гонконга
|509
|GIC Private Ltd, Сингапур
|440
|Национальный совет фонда социальной защиты Китая
|438
|AFE Investment Company, Китай
|418
|Temasek Holdings, Сингапур
|375
|Катарский инвестиционный орган
|328
|Всего
|5,837
Ключевым шагом развития фондов стало принятие ими принципов Сантьяго 2008 года, а также создание Международного форума суверенных фондов богатства. Кроме того, важным достижением было создание в декабря 2017 года рабочей группы под названием «Единый фонд благосостояния планеты» с помощью шести ведущих суверенных фондов, которые в целом управляют около $3 трлн.
На Международном форуме суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Лондоне 23 апреля 2020 года были определены ориентиры по исследованию перспектив долгосрочных владельцев активов и их реакции на кризис, вызванный пандемией covid-19.