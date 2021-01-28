ФГИ начал распродажу государственных экспертно-технических центров Гоструда

Фонд государственного имущества начал распродажу государственных экспертно-технических центров (ЭТЦ) Гоструда. Первый из них - Черкасский - планируется продать уже 12 февраля (стартовая цена - 4,45 млн гривен). Всего на приватизацию пойдет 23 государственных предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

ЭТЦ - это работающие предприятия, обеспечивающие научно-техническую поддержку государственного надзора в сфере охраны труда, гигиены труда, промышленной безопасности и соблюдения законодательства о труде, проведение экспертной оценки состояния безопасности промышленного производства, технологий и объектов повышенной опасности.

Их продают, потому что эти функции могут осуществлять частные предприятия, а сами предприятия не являются стратегически важными для государства.

Напомним, что в 2020 году государство получило от приватизации 2,13 млрд гривен. Самым дорогим активом стал столичный отель Днепр (1,11 млрд гривен). Также было продано двадцать спиртзаводов на общую сумму 1,26 млрд гривен (не вся сумма поступила до конца года).

Закон о государственном бюджете на 2021 год предусматривает поступления в 12 млрд грн за счет приватизации.