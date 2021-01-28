Киевсовет выделит 140 млн гривен на вакцину от коронавируса

Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями.

Киевсовет выделит 140 млн гривен на вакцину от коронавируса
Фото: kyivcity.gov.ua

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса, о которых договаривается Виталий Кличко. Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета.

В сообщении говорится, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 гг. В соответствии с изменениями, город планирует выделить 140 млн гривен на закупку вакцин от Covid-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для вакцинации около 500 тыс. киевлян.

«Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы, когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты», – отметила заместитель главы КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, ранее мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины Covid-19 для столицы. Виталий Кличко убежден: первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения – врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и др.

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