Прибыль Samsung сильно выросла в 2020 году, несмотря на пандемию

Samsung Electronics сообщила о результатах работы в четвёртом квартале 2020 года и в целом за год, который оказался для неё более успешным, чем предыдущий, несмотря на проблемы из-за пандемии COVID-19.

Операционная прибыль южнокорейской компании за год составила 35,99 трлн вон ($32,1 млрд) при выручке в размере 236,81 трлн вон ($211,5 млрд), увеличившись на 29,6 % и 2,78 % соответственно.

Операционная прибыль Samsung в четвёртом квартале выросла до 9,05 трлн вон ($8,17 млрд) по сравнению с 7,2 трлн вон годом ранее (в соответствии с оценкой компании, сделанной ранее в этом месяце). Выручка компании выросла на 3 % до 61,6 трлн вон. Чистая прибыль увеличилась на 26 % до 6,6 трлн вон.

Как утверждает Samsung успешной работе в четвёртом квартале способствовали «усилия всей компании по обеспечению стабильного предложения продуктов и услуг во всем мире» в условиях пандемии. Квартальная прибыль выросла на 26,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счёт производства дисплеев и запоминающих устройств, но упала на 26,7 % по сравнению с третьим кварталом из-за более низких цен на память и слабых продаж потребительских товаров, а также более высоких затрат на маркетинг и негативного влияния повышения курса корейской валюты.

Компания отметила работу подразделения по выпуску дисплеев, получившего самый высокий квартальный доход, что объясняется высоким спросом со стороны основных производителей смартфонов. Samsung не уточнила, о ком идёт речь, но в этом квартале Apple оснастила свою новую серию iPhone 12 OLED-панелями. Samsung также удалось сократить убытки от выпуска более крупных дисплеев для телевизоров и мониторов. В числе сопутствующих факторов также назван рост спроса на бесконтактные сервисы. В дальнейшем компанией будет уделяться особое внимание разработке новых дисплеев с квантовыми точками (QD) на панелях большого размера.

Подразделение ИТ и мобильной связи получило консолидированную выручку в размере 22,34 трлн вон ($19,99 млрд) и 2,42 трлн вон ($2,17 млрд) операционной прибыли за четвёртый квартал. В текущем квартале Samsung ожидает увеличения прибыли от продаж мобильных устройств запуску серии Galaxy S21. Также компания планирует расширить серию складных смартфонов.

Успешной работе подразделения дисплеев в дальнейшем будет способствовать рост проникновения OLED-панелей на рынке смартфонов, а также ноутбуков, планшетов и автомобилей. Компания также планирует предлагать складные и выдвижные дисплеи.

Samsung ожидает, что рынок чипов DRAM восстановится в первой половине 2021 года благодаря спросу со стороны мобильных и серверных клиентов. «Ожидается, что цены на DRAM вырастут намного выше, чем предполагалось в первом квартале, поскольку у клиентов серверов исчерпываются запасы, которые они накопили, когда пандемия COVID-19 разразилась в первой половине прошлого года, и они снова начнут покупать», — прогнозирует Пак Сун Сун (Park Sung-soon), аналитик Cape Investment & Securities.



