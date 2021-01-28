JP Morgan провозгласил нейтралитет в отношении украинских активов

Крупный инвестиционный банк JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов из-за неопределенности в вопросе продления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет инвестбанка.

Фото: usatoday.com

В то же время JP Morgan прогнозирует получение Украиной новых траншей от МВФ в 2021 году.

Позиция JP Morgan

«Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности относительно сроков получения транша МВФ », — говорится в отчете.

Аналитики JP Morgan ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе — марте этого года маловероятна. В то же время в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.

Поступления ожидаются или $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, или два транша по $0,7 00млрд00000 — во втором и третьем кварталах, или заключение соглашения о новой программе.

При этом аналитики JP Morgan указывают: Украина больше всего пострадала от коронакризиса, если сравнить с другими странами. В качестве причин инвестбанк называет задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ .

Относительно миссии МВФ

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Интерфакс-Украина. Миссия проводит дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Миссия стартовала 21 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января 2021-го.

По данным информированных источников, программа stand-by фактически была приостановлена из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнение базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

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