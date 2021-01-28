JP Morgan провозгласил нейтралитет в отношении украинских активов
Крупный инвестиционный банк JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов из-за неопределенности в вопросе продления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ),
В то же время JP Morgan прогнозирует получение Украиной новых траншей от МВФ в 2021 году.
Позиция JP Morgan
«Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности относительно сроков получения транша МВФ», — говорится в отчете.
Аналитики JP Morgan ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе — марте этого года маловероятна. В то же время в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.
Поступления ожидаются или $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, или два транша по $0,7 00млрд00000 — во втором и третьем кварталах, или заключение соглашения о новой программе.
При этом аналитики JP Morgan указывают: Украина больше всего пострадала от коронакризиса, если сравнить с другими странами. В качестве причин инвестбанк называет задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.
Относительно миссии МВФ
Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман,
Миссия стартовала 21 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января 2021-го.
По данным информированных источников, программа stand-by фактически была приостановлена из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнение базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.
Ранее
В течение следующих нескольких лет из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может не досчитаться $28 трлн в виде утраченного валового внутреннего продукта. Сейчас МВФ работает над инструментами кредитования, чтобы поддержать страны, которые нуждаются в помощи.