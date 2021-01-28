В Либерии ждут от ArcelorMittal дополнительных инвестиций в экономику страны

В Либерии ждут от ArcelorMittal дополнительных инвестиций в экономику страны

Как заявил президент Либерии, бывший известный футболист Джордж Веа, правительство страны добилось «значительного прогресса» в переговорах с корпорацией ArcelorMittal о дополнительных инвестициях в экономику страны.

В настоящее время ArcelorMittal добывает в Либерии железную руду на месторождении Yekepa. Еще в 2013 г. было достигнуто соглашение о строительстве обогатительной фабрики, что позволило бы увеличить экспорт железорудного сырья в три раза, до 15 млн. т в год в пересчете на концентрат, и повысить доходы страны от доли в его продажах. Однако в 2014 г. проект был отложен из-за эпидемии лихорадки Эбола и последующего падения цен на железную руду.

Сейчас переговоры возобновились. Власти Либерии настаивают на том, чтобы ArcelorMittal не только построила обогатительную фабрику, но и расширила портовые мощности. Кроме того, обсуждается вопрос об увеличении пропускной способности железной дороги, построенной ранее ArcelorMittal, чтобы поставлять по ней руду, добываемую в соседней Гвинее.

Общий объем инвестиций во все эти проекты оценивается в $800 млн. По словам Джорджа Веа, правительство рассчитывает договорится об импорте электроэнергии из Кот д'Ивуара, чтобы поддержать дальнейшее развитие национальной промышленности.

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