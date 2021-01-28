Председатель ГНС рассказал, почему банковская тайна мешает украинцам получать достойные пенсии
Без открытия банковской тайны в Украине невозможно внедрить достойное пенсионное обеспечение. Такое мнение высказал председатель ГНС Алексей Любченко в ходе Украинского пенсионного форума.
Суть проблемы
По словам Алексея Любченко, сегодня интернет-торговля, особенно продажы услуг в соцсетях, а также электронные деньги, криптовалюта
«Именно банковская тайна, по моему убеждению, в нынешнем виде является главным фактором, который поддерживает теневой рынок занятости. Все мы понимаем, что такое банковский счет, что такое банковская карта и что такое перечисление средств за все услуги, которые сегодня происходят», — подчеркнул Любченко.
Не тайной единой
Чтобы обеспечить украинцам достойные пенсии, нужно в комплексе решить и другие ключевые проблемы. Таких, по мнению председателя ГНС, сегодня еще три.
1. Баланс населения и баланс рабочих мест.
«В 2019 году с 29,6 млн украинцев в активном возрасте (15 лет) — 11,8 млн человек не имели никаких доходов. В результате, на 1 работающего у нас 1 пенсионер и 1 безработный», — привел официальную статистику Любченко.
2. Контроль за потребительскими расходами.
«Это та сфера, где монетизируется налоговая база. За год украинцы могут потратить 3 трлн грн. Но государство контролирует только 1,2 трлн грн через фискальный чек. Могу констатировать, что 60% потребительских расходов государство не контролирует, а это все налоги», — отметил главный налоговик.
3. Нулевое декларирование, как точка отсчета, без возможности легализации доходов в будущем.
Что такое нулевое декларирование
Как писал «Минфин», в Укаине в ближайшее время планируют ввести нулевое или однократное декларирования доходов.
- В мае президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в трехмесячный срок разработать законопроект о единоразовом декларировании.
- До этого вопросы введения «нулевой» декларации поднимали еще в 2016 году после того, как завершился первый этап декларирования доходов и имущества чиновников, депутатов и первых лиц страны.
- По словам министра финансов, украинцы должны получить возможность «отбелить» или показать свои доходы, которые сложно легализовать с учетом рисков финансового мониторинга.