Председатель ГНС рассказал, почему банковская тайна мешает украинцам получать достойные пенсии

Без открытия банковской тайны в Украине невозможно внедрить достойное пенсионное обеспечение. Такое мнение высказал председатель ГНС Алексей Любченко в ходе Украинского пенсионного форума.

Председатель ГНС рассказал, почему банковская тайна мешает украинцам получать достойные пенсии
фото: Антикор

Суть проблемы

По словам Алексея Любченко, сегодня интернет-торговля, особенно продажы услуг в соцсетях, а также электронные деньги, криптовалюта и т. д., находятся вне государственного контроля. Это огромные средства и огромные потери рабочих мест, а соответственно — и налогов, поступлений в бюджет и взносов в Пенсионный фонд. Поэтому, по мнению председателя ГНС, контролирующий орган, который видит риск неуплаты налогов на сотни миллиардов, должен иметь доступ к банковским счетам.

«Именно банковская тайна, по моему убеждению, в нынешнем виде является главным фактором, который поддерживает теневой рынок занятости. Все мы понимаем, что такое банковский счет, что такое банковская карта и что такое перечисление средств за все услуги, которые сегодня происходят», — подчеркнул Любченко.

Не тайной единой

Чтобы обеспечить украинцам достойные пенсии, нужно в комплексе решить и другие ключевые проблемы. Таких, по мнению председателя ГНС, сегодня еще три.

1. Баланс населения и баланс рабочих мест.

«В 2019 году с 29,6 млн украинцев в активном возрасте (15 лет) — 11,8 млн человек не имели никаких доходов. В результате, на 1 работающего у нас 1 пенсионер и 1 безработный», — привел официальную статистику Любченко.

2. Контроль за потребительскими расходами.

«Это та сфера, где монетизируется налоговая база. За год украинцы могут потратить 3 трлн грн. Но государство контролирует только 1,2 трлн грн через фискальный чек. Могу констатировать, что 60% потребительских расходов государство не контролирует, а это все налоги», — отметил главный налоговик.

3. Нулевое декларирование, как точка отсчета, без возможности легализации доходов в будущем.

Что такое нулевое декларирование

Как писал «Минфин», в Укаине в ближайшее время планируют ввести нулевое или однократное декларирования доходов.

  • В мае президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в трехмесячный срок разработать законопроект о единоразовом декларировании.
  • До этого вопросы введения «нулевой» декларации поднимали еще в 2016 году после того, как завершился первый этап декларирования доходов и имущества чиновников, депутатов и первых лиц страны.
  • По словам министра финансов, украинцы должны получить возможность «отбелить» или показать свои доходы, которые сложно легализовать с учетом рисков финансового мониторинга.

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