Курс биткоина опустился ниже $30 тысяч

27 января курс биткоина на криптобирже Binance впервые c 22 января опустился ниже $30 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на Coingecko.

Курс биткоина опустился ниже $30 тысяч
Фото: 3dnews.ru

Что происходит с биткоином

За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 6%, с 8 января цена его снизилась более чем на $12 тыс. Доля биткоина на рынке цифровых денег вновь опустилась ниже 62%.

Потери трейдеров

На фоне снижения трейдеры, торгующие криптовалютой с кредитным плечом, за сутки потеряли свыше $519 млн, согласно сервису bybt. Наибольшее количество ликвидаций пришлось на пары с биткоином, $297 млн.

Больше всего потеряли клиенты Binance, открывшие длинную маржинальную позицию.

О чем предупреждали аналитики

Ранее аналитики TradingShot спрогнозировали снижение курса биткоина до $28 тыс. в краткосрочной перспективе.

Эксперты объяснили это формированием на графике первой криптовалюты фигуры «крест смерти», после которой зачастую происходит падение.

Аналитик Аяш Джиндал добавлял, что цена упадет ниже $30 тыс., если не сможет удержаться выше $30,8 тыс.

На момент написания новости (8:00) по Киеву стоимость биткоина по данным интерактивной таблицы «Минфина» составляет $31,479.

Напомним

Утром 26 января котировки биткоина на криптобирже Binance опускались ниже $31,5 тыс. На фоне снижения биткоина подешевели и альткоины.

Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс. За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.

Стоимость биткоина 22 января упала до $28, что является самым низким показателем за последние три недели.

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