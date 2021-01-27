НБУ принял решение о ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала Фурсина

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Мисто Банк", принадлежащий бывшему народному депутату от Партии регионов Ивану Фурсину.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 26 января 2021 года № 25-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк"", - говорится в сообщении.

14 декабря 2020 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.