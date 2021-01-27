НБУ принял решение о ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала Фурсина

14 декабря банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

НБУ принял решение о ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала Фурсина
Фото: finbalance.com.ua

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Мисто Банк", принадлежащий бывшему народному депутату от Партии регионов Ивану Фурсину.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 26 января 2021 года № 25-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк"", - говорится в сообщении.

14 декабря 2020 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Владельцем АО "Мисто Банк" является Иван Фурсин, которому принадлежит 97,18% акций. Фурсин был народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов. Ему же принадлежало 10% акций "РосУкрЭнерго", а также он имеет 10% акций Centragas Holding AG. В июле 2020 года выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве.

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