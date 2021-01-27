Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых, - ОП

Документ должны доработать и представить на подпись премьеру до 29 января.

Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. В Офисе президента отмечают, что постановление о доступной ипотеке утверждено по инициативе Владимира Зеленского.

"Глава государства неоднократно подчеркивал важность уменьшения процента по кредитам на приобретение жилья. С прошлой осени ряд банков начал выдавать ипотеку под 10%, но Президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в пределах программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Напомним, в конце апреля Зеленский анонсировал программы ипотеки и кредитов для малого бизнеса. Кабинет Министров поставил себе целью снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.

В конце декабря Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию для введения механизма ипотеки.