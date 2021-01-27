Минфин надеется на исчезновение "скруток" после снижения НДС

Министерство финансов надеется, что снижение налога на добавленную стоимость для агросырья приведет к исчезновению налоговых "скруток".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Верховная Рада приняла закон об уменьшении НДС с 20% до 14% еще в конце декабря 2020 года, но он до сих пор не подписан президентом.

"Катастрофа в случае вступления в силу данного закона ждет дельцов от аграрного сектора, которые пытаются нажиться на труде крестьян, создавая различные схемы перепродажи сельскохозяйственной продукции, среди которых самыми популярными являются «скрутки» по НДС. Они пытаются за бесценок скупить у крестьян сельскохозяйственную продукцию, чтобы затем сформировать свою цену для перерабатывающих предприятий и при этом украсть НДС из бюджета, используя фиктивные подконтрольные предприятия, а также «скручивая» с их помощью обязательства по НДС. Снижение ставки НДС на операции с такой сельскохозяйственной продукцией сильно ударит по этим схемам, сделав их неэффективными, а значит, не интересными для «скрутчиков»", - сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Зернотрейдеры являются одними из крупнейших заявителей на возмещение НДС из государственного бюджета, их доля составила 32,3% в 2019 году (при том, что зерно имеет только 2,4% в общем объеме экспорта), а в 2020 - 34,3%.

Снижение НДС сделает такие "скрутки" сельскохозяйственной продукцией неэффективными.

При этом в Минфине уверены, что поступления в бюджет от уменьшения налога не пострадают, так как все сельскохозяйственные товары, на операции с которыми снижается ставка НДС, являются товарами промежуточного потребления (сырьем), которые практически не реализуются конечному потребителю.

То есть НДС будет уплачен в бюджет в полной мере, но с однократной задержкой в 2-3 месяца, в течение которых сырье превратится в продукты конечного потребления, заявили в Минфине.

"Что касается предприятий, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и которых больше всего пугают потерями и катастрофой, в связи со снижением ставки НДС на сырье, которое они используют, объясню, что именно те 2-3 месяца задержки поступлений НДС в бюджет - это не что иное, как период кредитования перерабатывающих предприятий бюджетом. Почему? А потому, что переработчики при закупке сельскохозяйственного сырья будут отвлекать на 6% меньше собственных средств на уплату НДС в составе стоимости такого сырья. Да, они будут платить 20% НДС с собственной продукции, но тогда, когда они ее произведут и, что важнее, реализуют. Так, сумма налогового кредита уменьшится, но он формируется за счет сумм НДС, уплаченных переработчиками поставщикам, в том числе, при приобретении сельскохозяйственного сырья", - пояснила заместитель министра финансов.

Напомним, в Верховной Раде подсчитали, что бюджет Украины ежемесячно теряет 2,5 миллиарда гривен из-за "скруток" ПДВ.