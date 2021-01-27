Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай

Австралия поддерживает свой торговый баланс за счет экспорта руды в Китай

Как сообщает AAP, Австралия в декабре 2020 г. показала четвертое по величине положительное сальдо торгового баланса за всю историю наблюдений, при этом экспорт за месяц подскочил на 16%.

Предварительные данные о международной торговле, опубликованные Австралийским статистическим бюро, показывают, что Австралия зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в размере 9 млрд в декабре по сравнению с 7,4 млрд долл. в ноябре.

Глава отдела международной статистики АБС Кэти Хатт сказала, что на сильное положительное сальдо во многом повлияла торговля с Китаем.
В то время как импорт для торгового партнера номер один Австралии упал на 641 млн долл. или 7%, экспорт увеличился на 2,2 млрд долл. или на 21%.

В целом, увеличение общего объема экспорта на 4,9 млрд долл. за месяц в основном было обусловлено отгрузками стальных ингредиентов.
Чуть более 80% этой суммы пришлось на экспорт железной руды, который вырос на 2,2 млрд долл. или на 21%.

Экспорт твердого коксующегося угля в декабре вырос на 38%. Хотя экспорт в Китай сократился с середины 2020 года, увеличение экспорта в Индию, Японию и Южную Корею частично компенсировало это падение.

Между тем общий объем импорта снизился на 2,5 млрд долл. за месяц, или на 9%, хотя импорт автомобилей продолжил тенденцию к росту, наблюдаемую во второй половине 2020 года.

МинПром по материалам МеталлТорг

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