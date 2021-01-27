Кабмин выделил 1,4 миллиарда грн на компенсацию владельцам электроотопления

Кабинет министров решил компенсировать владельцам электроотопления 1,4 миллиарда гривен в связи с отменой льготного тарифа на электрическую энергию.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Это будет касаться не только украинцев, у которых электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Людям не надо будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматическими", - прокомментировал принятое решение премьер Денис Шмыгаль.

Согласно проекту постановления, право на компенсацию получат:

население, проживающее в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имевшее право на пониженный тариф;

население, проживающее в негазифицированных многоквартирных домах без системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имевшее право на пониженный тариф;

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Электрическая энергия, согласно проекту, войдет в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость. С недавних пор туда попал и природный газ.

Напомним, что с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.