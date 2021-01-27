Кабмин выделил 1,4 миллиарда грн на компенсацию владельцам электроотопления

Деньги раздадут в автоматическом режиме.

Кабмин выделил 1,4 миллиарда грн на компенсацию владельцам электроотопления
Фото: khersondaily.com

Кабинет министров решил компенсировать владельцам электроотопления 1,4 миллиарда гривен в связи с отменой льготного тарифа на электрическую энергию.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Это будет касаться не только украинцев, у которых электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Людям не надо будет куда-то ходить и носить справки. Такие компенсации будут автоматическими", - прокомментировал принятое решение премьер Денис Шмыгаль.

Согласно проекту постановления, право на компенсацию получат:

  • население, проживающее в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имевшее право на пониженный тариф;
  • население, проживающее в негазифицированных многоквартирных домах без системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имевшее право на пониженный тариф;
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Электрическая энергия, согласно проекту, войдет в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость. С недавних пор туда попал и природный газ.

Напомним, что с 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн/кВт-час с НДС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
Украина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - МинэкономикиУкраина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft отчиталась о рекордной выручке в $43 миллиарда за кварталMicrosoft отчиталась о рекордной выручке в $43 миллиарда за квартал
Кабмин намерен ограничить цену газа и для ОСМДКабмин намерен ограничить цену газа и для ОСМД
Прибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиардаПрибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиарда
Кабмин предложил "навести порядок" с прожиточным минимумом и отвязать от него штрафыКабмин предложил "навести порядок" с прожиточным минимумом и отвязать от него штрафы
В Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январьВ Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь
Мировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих местМировая экономика потеряла в 2020 году четверть миллиарда рабочих мест
ОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларовОАЭ закупили в США истребители и ударные дроны на 23 миллиарда долларов
Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19
Ликвидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиардаЛиквидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиарда
Состояние Джека Ма выросло на $1,4 миллиарда после его появления на публикеСостояние Джека Ма выросло на $1,4 миллиарда после его появления на публике
Последние новости
Подгружаем последние новости