КГГА и Stolitsa Group подпишут меморандум о достройке жилых комплексов "Аркады"

Киевская городская государственная администрация и застройщик Stolitsa Group планируют до 5 февраля подписать меморандум о достройке жилых комплексов "Аркады".

Об этом сообщила пресс-служба МВД , которое также будет одним из подписантов меморандума.

"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка «Аркада». Вместе с застройщиком-компанией «Столица» и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа - достроить более 11 тысяч квартир", - сообщил заместитель министра Антон Геращенко .

Всего у меморандума будет 12 подписантов: МВД , СБУ , НБУ, Фонд гарантирования вкладов, КГГА, модератор Владислава Молчанова, ООО "Столица групп", ОО "Объединение инвесторов ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах»" , нардеп Дмитрий Исаенко, ООО "Финансовая компания «Гарант Капитал»", ООО «Домостроительная компания Фундамент", "ДТЭК Киевские электросети".

Первым шагом после подписания меморандума станет финансово-экономический и юридический аудит работы группы компаний "Аркада", которые были задействованы в строительстве жилых комплексов "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах".

Также будет проведен технический аудит по каждому из 39 недостроенных домов.

Застройщик Stolitsa Group должен будет разработать график достройки этих домов. Компания гарантирует достройку "Патриотики" и "Эврики" без ухудшения условий и существенного изменения этих комплексов, тогда как концепция "Патриотики на озерах" может быть изменена по усмотрению застройщика. На прилегающих территориях этого скандального жилого комплекса должен появиться "современный Экопарк".

Напомним, что группа компаний банка "Аркада" была крупным застройщиком, сдав с 2010 года почти 50 домов в восьми жилых комплексах в Киеве и Полтаве и коттеджный городок на Киевщине.

Роковым для нее стал проект ЖК "Патриотика на озерах". Это должен был быть огромный массив на юго-востоке Киева , возле озер Небреж и Тягле. На площади 170 га планировалось построить 43 дома на 24-27 этажей. Против планов застройщика выступили местные жители, которые хотели обустроить на озерах ландшафтный "Экопарк Осокорки". Конфликт сопровождали столкновения с пострадавшими и даже стрельба. Под давлением общественности Киевсовет разорвал договор аренды земли под застройку, но в феврале 2020 года длительное судебное разбирательство закончилось промежуточной победой банка. Верховный Суд восстановил действие разрешения на строительство и отправил дело на повторный пересмотр.

Готовился скорректированный проект с уменьшением жилой застройки вдвое - до 25 домов. Планировалось построить три школы, три детсада, два стадиона, центр медицинского обслуживания.

Но в начале 2019 года Национальный банк на два года запретил "Аркаде" привлекать средства от физических лиц. Свое решение НБУ мотивировал тем, что бизнес-модель банка не способна генерировать достаточно доходов, чтобы своевременно выполнять обязательства перед вкладчиками.

После этого летом 2019 остановились строительные работы на "Патриотике на озерах", а затем и на других площадках банка (ЖК "Патриотика" и "Эврика").

Осенью 2020 года банк "Аркада" обанкротился, и строительство окончательно зависло.