Правительство Дании выплатит фермерам $3 млрд за убитых из-за коронавируса норок

В ноябре прошлого года власти страны приняли решение уничтожить всех норок для сдерживания заболевания.

Правительство Дании выплатит фермерам $3 млрд за убитых из-за коронавируса норок
Фото: gloss.ua

Правительство Дании выплатит 3 млрд долларов компенсации фермерам, которые выращивают норок, после того, как в 2020 году было принято решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

Ранее парламентарии согласились выплатить фермерам 19 млрд датских крон ($3,1 млрд) на возмещение убытков от 17 млн убитых животных и потери доходов.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки.

Напомним, в ноябре власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в стране для сдерживания массовых вспышек COVID-19 на фермах. Ситуация осложнилась выявлением мутировавшего варианта, который, по словам властей, показал пониженную чувствительность к антителам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, норки проявили особую восприимчивость к заражению коронавирусом. Ситуация осложняется тем фактом, что норки разводятся в больших количествах и в тесных условиях.

Министр продовольствия и сельского хозяйства страны Могенс Йенсен подал в отставку после того, как правительство признало, что у него не было надлежащей правовой основы для принятия решения об уничтожении норок, что делает такой шаг потенциальным нарушением конституции.

Позже в МОЗ заявили, що мутировавший коронавирус с норковых ферм, "скорее всего", вымер.

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