ПриватБанк меняет реквизиты счетов для своих клиентов

ПриватБанк в феврале перейдет на единый МФО и автоматически изменит своим клиентам реквизиты банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Решение о переходе всех филиалов финучреждения на одни реквизиты принял набсовет ПриватБанка. Новые счета будут доступны в "Приват24 для бизнеса" (меню "Настройки" - "Мои реквизиты") с 1-2 февраля, в зависимости от филиала отделения.

Реквизиты будут изменены автоматически. В ПриватБанке заявили, что работа под единым МФО позволит ускорить обработку платежей, а также повысит качество обслуживания клиентов.

Счета с новыми реквизитами банк будет открывать постепенно, начиная с даты, указанной в таблице. Расчеты по ним начнутся сразу после перевода филиала в единый МФО.

До указанной в таблице даты ПриватБанк будет принимать платежи на счета со старыми реквизитами, а присылать деньги на новые реквизиты.

ПриватБанк самостоятельно сообщит ГФСУ про закрытие предыдущих счетов клиентов.

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